Американский рок-музыкант Лесли Уэст умер в 75 лет от остановки сердца

Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на брата музыканта.

Участник группы Mountain был у себя дома в штате Флорида, когда почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где у него диагностировали сердечный приступ.

Усилия медиков не смогли сохранить жизнь артиста. Он скончался, не приходя в сознание.

Лесли Уэст получил известность как один из основателей, вокалист и гитарист группы Mountain, образованной в конце 1960-х годов. Хитом группы стала песня Mississippi Queen из альбома Climbing! 1970 года. Она была использована во многих саундтреках, в том числе в сериалах The Americans и The Simpsons, а также игре Guitar Hero.