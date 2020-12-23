В севастопольском Херсонесе нашли каменный саркофаг времен крещения Владимира

Об этом сообщила в среду первый замдиректора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

Находку сделали археологи во время раскопок у главного собора Севастополя. Эксперты вели охранные работы перед началом реставрации Свято-Владимирского кафедрального собора.

В ходе работы было найдено место, в котором примерно в IX-XI веках было совершено несколько погребений. Одно из них было коллективным и размещено в каменной гробнице, вырезанной из одного большого камня.

Гробницу повредили, вероятно, во время строительства собора в XIX веке. Тогда у гробницы была срезана крышка, она раскололась на несколько частей. До наших дней целой дошла только ее нижняя часть глубиной около 20 см.

Останки захороненных в прошлом были также повреждены и перемещены, пояснила Сарапулкина. По ее словам, находка представляет собой редкий образец средневековых некрополей.

Саркофаг будет отреставрирован и подготовлен для экспозиции в музее. По мнению экспертов, он датирован IX-XI веками. Как известно из истории, крещение древнерусского князя Владимира в Херсонесе произошло в конце X века — на Пасху или Троицу 988 года.