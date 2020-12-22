Артисты выступят с моноспектаклями на балконах особняков Москвы

Фестиваль Balkon пройдет с 25 декабря 2020 года по 13 января 2021-го в онлайн-формате, сообщает пресс-служба смотра.

В числе артистов, которые примут участие в акции, Леонид Ярмольник, Юрий Колокольников и Екатерина Гусева, Сергей Шакуров, Григорий Служитель, Екатерина Гусева, Мириам Сехон и ВИА «Татьяна», а также актеры театра «Практика» и Театра на Малой Бронной.

Первое действие фестиваля прошло летом этого года. В самый разгар самоизоляции известные театральные актеры вышли выйти на балконы своих квартир и прочитали свои любимые литературные произведения. Снятые видеоролики были транслированы онлайн.

Второе действие фестиваля Balkon переходит от «домашних» балконов по-настоящему в город, хотя и опять в формате онлайн. Сценой для артистов станут балконы дворцов и особняков Москвы, создающих пестрый портрет московской архитектуры, отметили в пресс-службе.

Выступления состоятся на площадках Дома Гоголя на Никитском бульваре, кафе «Пушкинъ», Большого Царицынского дворца и Дома Наркомфина. С балконов прозвучат не только стихи, но и песни, отметили организаторы.