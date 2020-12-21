Любимова опровергла слухи об увольнении Зельфиры Трегуловой

Минкультуры не планирует кадровые перестановки в Государственной Третьяковской галерее, сообщила глава ведомства в разговоре с ТАСС.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Зельфира Трегулова может покинуть пост из-за проблем, якобы существующих в Третьяковке. В обоснование своей версии авторы напоминали инцидент в 2018 году, когда вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», а также похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в 2019 году.

Любимова назвала слухи «бесконечным нагнетанием, которое мешает учреждениям культуры нормально существовать». По ее словам, Зельфира Трегулова находится под давлением, однако никакие решения о кадровых перестановках в Минкультуры даже не обсуждают.

В то же время министр отметила, что в Третьяковской галерее имеется ряд проблем, связанных с административно-хозяйственным блоком и отменами мероприятий. По ее словам, это вызвало «скандалы, интриги, расследования».