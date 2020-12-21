Британская аристократка IV века н. э. оказалась уроженкой Древнего Рима

Ученым удалось выяснить новые подробности находки двадцать лет спустя, передает Insider.

Кладбище, датируемое IV веком н. э., было найдено в ходе раскопок в 1999 году на старинном лондонском рынке Спиталфилдс. Некрополь использовался для захоронения, когда современная территория Англии была колонией Римской империи.

В числе множества находок особое внимание ученых привлек каменный саркофаг, в котором нашли богато украшенный гроб с останками женщины. Ученым сразу стало ясно, что в саркофаге была похоронена женщина высокого статуса.

Исследование ее зубов показало, что она провела юность в южной части континентальной Европы, скорее всего в самом Риме. Будучи подростком, она была выдана замуж, после чего уехала в Англию.

Кем был ее муж, ученым неясно. По одной из версий, он был одним из римских сенаторов, которые правили между 350 и 410 годами н. э.

Погребальный саван сшит из китайского шелка, в который вплели нити из золота, очень чистого для этой эпохи. Другим признаком статуса покойной был ее шерстяной пояс, окрашенный в пурпурный цвет — цвет знатности и богатства в римской Британии.