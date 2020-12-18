Найденный циркуль объяснил ошибки строителей псковского Троицкого собора

18.12.2020
Ученые опубликовали фото находки в своем аккаунте соцсети. По их словам, «странный металлический предмет» представляет собой древний циркуль, которым пользовались чертежники и строители.
По мнению ученых, инструмент был забыт или потерян строителями собора во время сооружения контрфорсов здания.
Забытый у стен собора циркуль — неудивительная вещь, по мнению экспертов, так как строители показали себя не самыми лучшими специалистами, допустив немало ошибок в проектировании здания.
Троицкий собор входит в состав ансамбля Псковского крома, являясь его главным строением. Сегодняшнее здание собора — уже четвертое по счету. Оно было построено в 1699 году на месте предыдущих храмов, уничтоженных временем и пожарами.