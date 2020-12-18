Найденный циркуль объяснил ошибки строителей псковского Троицкого собора

О своей находке псковские археологи сообщили в Instagram.

Ученые опубликовали фото находки в своем аккаунте соцсети. По их словам, «странный металлический предмет» представляет собой древний циркуль, которым пользовались чертежники и строители.

По мнению ученых, инструмент был забыт или потерян строителями собора во время сооружения контрфорсов здания.

Забытый у стен собора циркуль — неудивительная вещь, по мнению экспертов, так как строители показали себя не самыми лучшими специалистами, допустив немало ошибок в проектировании здания.

Троицкий собор входит в состав ансамбля Псковского крома, являясь его главным строением. Сегодняшнее здание собора — уже четвертое по счету. Оно было построено в 1699 году на месте предыдущих храмов, уничтоженных временем и пожарами.