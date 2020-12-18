Сбор заявок продлится до 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в пятницу.
Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" в пятницу.
Смотр начнется 19 декабря, сообщила пресс-служба театра.
Решение было принято на заседании Совета по присуждению премий правительства России, сообщает пресс-...
О своей находке псковские археологи сообщили в Instagram.
Объект сдали в аренду на 49 лет, сообщает пресс-служба Смольного.
Главную роль в фильме сыграет звезда «Девушки с татуировкой дракона» Нуми Рапас, пишет Deadline.com.
Актер работал над созданием более чем 260 фильмов, сообщается на страничке комитета по физической ку...
Армен Джигарханян не оставил завещания после своей смерти, сообщил ТАСС источник из окружения актера...
Постановщиком выступил худрук труппы, народный артист России Юрий Александров, передает ТАСС.
Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения художника, сообщили в пресс-службе музея.
Об этом актер театра и кино сообщил Общественной службе новостей.
Презентация состоится в пятницу в Москве, сообщил ТАСС автор книги, театровед и доктор искусствоведе...
Находку сделали в местности Вифсаида, сообщает издание Live Science.
О своем мнении артист поведал в интервью NEWS.ru.
Об этом свидетельствуют данные опроса пользователей книжного сервиса MyBook.
Об исследовании сотрудников Национального института превентивных археологических исследований Франци...
Прощание с актером прошло 15 декабря и удивило работников некрополя, пишет издание «Дни.ру».
О смерти английского актера сообщила в четверг газета Daily Mail.
Документальный фильм с экскурсией от историка моды Александра Васильева опубликуют 28 декабря, сообщ...
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