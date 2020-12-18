Приемный сын Джигарханяна предъявил права на его наследство

Армен Джигарханян не оставил завещания после своей смерти, сообщил ТАСС источник из окружения актера.

Приемный сын народного артиста СССР Степан оказался его единственным наследником. Как стало известно, он открыл дело о вступлении в наследство.

К лету следующего года Степан получит документы на наследство, рассказал собеседник агентства.

Ранее артист составил завещание в пользу уже бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской. Однако после расторжения брака Джигарханян отменил завещание.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в 85 лет. Причиной, как стало известно впоследствии, стал отказ почек. Перед смертью актер долго страдал от диабета.