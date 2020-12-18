В Москве представят книгу об истории Театра «Сатирикон» при Константине Райкине

Презентация состоится в пятницу в Москве, сообщил ТАСС автор книги, театровед и доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин.

По словам автора, книга выходит в год 70-летия Константина Райкина и в преддверии 110-летия со дня рождения Аркадия Райкина. Она получила название «Константин Райкин и Театр «Сатирикон» и выйдет в издательстве «Эксмо».

«Это первая монография, посвященная истории «Сатирикона» в период художественного руководства Константином Райкиным», — пояснил Трубочкин. По его словам, сочинение охватывает 20-летие истории нового «Сатирикона», начиная со «Служанок» Романа Виктюка (1988) и до «Короля Лира» Юрия Бутусова (2006).

Автор пояснил, что история современного театра в его изложении основана на фактологии и научном подходе, но в то же время передает живость и увлекательность театрального процесса. «Это возможно только в том случае, если есть театры, с которыми ты по-настоящему ощущаешь творческую, идейную близость», — признался Трубочкин.