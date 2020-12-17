Никольский морской собор в Петербурге отреставрируют за 113,7 млн рублей

17.12.2020
Работы должны быть закончены до 10 ноября 2021 года, говорится в документации на портале государственных закупок.
Победитель аукциона должен будет отремонтировать основание колокольни, отреставрировать кирпичную кладку и фасадную штукатурку стен, восстановить каменные плиты и реконструировать купол и кровлю.
Подрядчик также должен будет воссоздать решетки на колокольне, лепнину и деревянную резьбу, двери и окна, позолотить купол и шпиль сооружения. По проектной документации, последний капитальный ремонт колокольни собора был проведен в 1939 году.