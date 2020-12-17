Путин выступил против госзаказа в культуре

17.12.2020
По мнению президента России, государство не должно влиять на сферу культуры посредством заказов. В то же время оно должно помогать ей, как своей «мягкой силе».
Особенно заслуживает поддержки все, что связано «с положительным контентом», отметил Путин. «В этом и есть мягкая сила, но это не может быть никаким заказом со стороны государства», — подчеркнул президент.
В России культура традиционно поддерживается на государственном уровне, напомнил президент. «Классическая музыка, балет, театральное искусство. Такой школы театрального искусства, наверное, и в мире-то нет нигде, и такого количества театров с государственной поддержкой в мире точно нет — это все наше общенациональное достояние», — пояснил он.
При этом российская анимация нуждается в дополнительной поддержке государства и бизнеса, так как на российских мультфильмах воспитывается целое поколение детей, сказал Путин.