В Москве обсудили порядок получения субсидий на производство национального кино

15.12.2020
15 декабря замминистра культуры РФ Максим Ксензов, врио директора Департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко и заместитель исполнительного директора Фонда кино Фёдор Соснов провели рабочую встречу, в корой приняли участие представители организаций, осуществляющих кинопроизводство, прокат и показ национальных фильмов.
Ранее правительство одобрило предложение Мин культуры о выделении субсидии из резервного фонда в размере 4,2 млрд рублей кинематографу как отрасли, признанной пострадавшей от пандемии коронавируса.
В своем выступлении Ксензов пояснил, что выделенные деньги будут распределяться следующим образом — 2,1 млрд рублей получат организации, осуществляющие показ национальных фильмов, и 2,1 млрд рублей пойдут организациям производства и проката. Чиновник отметил, что главная цель выделения субсидии — предотвратить сокращение доли национального кино в российском прокате.
Ксензов также подчеркнул, что работа по выделению субсидии во многом стала успешной благодаря Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), с помощью которой стало возможным определить потенциальный ущерб и убытки киноотрасли.