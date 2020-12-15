Федеральным учреждениям культуры компенсировали выпадающие доходы

Об этом заявил во вторник генеральный директор Большого театра Владимир Урин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, с соответствующей просьбой обратилось в правительство Министерство культуры РФ. Ведомство сообщило о необходимости компенсировать учреждениям недополученные доходы, так как они идут на те расходы, которые также являются потребностью театра, особенно на фоне невозможности работать из-за новых ограничений в связи с пандемией.

По словам Урина, правительство оперативно рассмотрело и решило вопрос. На сегодняшний день учреждение уже имеет на своем счете все средства, выделенные правительством, подчеркнул директор ГАБТ. Урин уточнил, что вопрос с финансированием решен на период вплоть до 15 января 2021 года.

С 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года Министерство культуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы до 25%. Временно было приостановлено проведение всех культурных, выставочных, просветительских, развлекательных и зрелищных мероприятий, в которых предполагалось участие зрителей.