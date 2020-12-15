Доходный дом Климова в Москве признали объектом культурного наследия

Зданию на Земляном Валу присвоен статус выявленного объекта культурного наследия, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Доходный дом на Земляном Валу был построен в 1910-1913 годах в стиле позднего модерна. Автором проекта стал знаменитый архитектор Эрнст-Рихард Нирнзее. После революции 1917 квартиры в доме использовали в качестве коммуналок, последние из которых расселили лишь к концу XX века. В настоящее время это одно из зданий РАТИ ГИТИС.

Теперь здание будет находиться под государственной охраной, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов. По его словам, мемориальная ценность памятника связана с именем Владимира Климова, конструктора авиационных двигателей — заказчиком возведения дома был его отец.

Получение охранного статуса дает зданию гарантию от снова. Любые работы в нем должны быть согласованы с администрацией Москвы.