Тысячелетний крест эпохи борьбы викингов с англосаксами поведал о личной трагедии

О реликвии рассказал главный хранитель коллекций раннего Средневековья и викингов Национального музея Шотландии Мартин Голдберг в разговоре с Observer.

Впечатляющий англо-саксонский серебряный крест был обнаружен в составе так называемого Галлоуэйского клада на вспаханном поле, которое находится в западной Шотландии, еще в 2014 году. Совершенство артефакта сразу навело ученых на вывод о том, что его владелец был высокопоставленным клириком, а может быть, даже англосаксонским королем.

Крест, украшенный с использованием технологии сусального золота, был признан наиболее совершенным из всех известных на сегодня образцов англосаксонской металлопластики. По мнению ученых, равнолучевой крест был создан ювелиром высокого мастерства, который изобразил на нем символы четырех евангелистов: апостола Матфея (человек), апостола Марка (лев), апостола Луки (корова) и апостола Иоанна (орла).

«Это просто потрясающий крест, которому не существует аналогов. Отчасти это связано с временным периодом, из которого он происходит. Как мы представляем, в то время из монастырей было украдено множество церковных сокровищ — это то, о чем нам рассказывают исторические хроники эпохи викингов», — отметил Голдберг.

Клад Галлоуэя был зарыт в землю в конце IX века в Дамфрисе и Галлоуэе. Крест был в числе золотых, серебряных и других предметов (более ста артефактов), среди которых были красивая золотая булавка в форме птицы и позолоченный сосуд из серебра. Сохранилась даже ткань, в которую были завернуты артефакты.

«В начале Х века в результате вторжения викингов на острове возникали новые королевства. Династия Альфреда Великого закладывала основы средневековой Англии. Впервые упоминается в исторических источниках Альба — королевство, ставшее средневековой Шотландией», — пояснил Голдберг.

В то время Галлоуэй был частью англосаксонской Нортумбрии, в ирландских хрониках еще в X веке его называли «Саксонским побережьем». Этот район получил название в честь галл-гэдилов — людей скандинавского происхождения, говоривших на гэльском языке и доминировавших в Ирландском море в эпоху викингов.

Смешанный материал Гэллоуэйского клада является примером этой динамичной политической и культурной среды, отмечают ученые.

Исследование показало, что крест, сделанный в IX веке, орнаментирован в позднем англосаксонском стиле. «Похоже, что это был заказ, сделанный на высшем уровне тогдашнего общества. Первенцы королей обычно становились королями и лордами, вторые сыновья — высокопоставленными священнослужителями. Скорее всего, владелец креста принадлежал к одной из этих аристократических семей», — предполагает эксперт.

Нагрудный крест сохранился вместе со своей сложной спиральной цепочкой, на которой его, скорее всего, носил владелец. «Можно вообразить, как кто-то снимает его со своей шеи и обматывает цепью, чтобы закопать в земле. В этом есть что-то глубоко личное», — отметил Голдберг.