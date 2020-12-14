Во Владивостоке представили выставку «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан»

Экспозиция будет работать с 11 декабря по 15 марта 2021 года в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, сообщили организаторы.

Выставка «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан» стала первым выставочным проектом музея с участием Третьяковской галереи. Экспозиция рассказывает о литературном пути, поэтике произведений, творческих периодах в жизни Осипа Мандельштама, трагически закончившейся в пересыльном лагере Владивостока.

В экспозицию вошел редкий портрет Мандельштама работы В. А. Милашевского, созданный с натуры в 1932 году. Впечатление об атмосфере раннего периода творчества поэта помогут составить петербургские пейзажи И.А. Пуни («Двор», 1916–1919, «Фонарь. Петроградская сторона», 1916–1918) и П.И. Львова («Зима в Петрограде», 1920-е).

Графические работы с архитектурными сюжетами Н.И. Альтмана и Е.Е. Лансере («Городской пейзаж с готическим собором», 1934–1935, «Константинополь», 1927) станут важным художественным дополнением к рассказу о византийской и готической темах в поэзии Мандельштама.