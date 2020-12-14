В России создадут «женский» телеканал «Суббота»

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Работа вещателя начнется в феврале 2021 года, заявил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Об этом топ-менеджер рассказал на круглом столе в рамках Национального рекламного форума (НРФ). Ранее гендиректор и продюсер телеканала «Пятница» Николай Картозия рассказал о планах ребрендинга телеканала «Супер», который планируется переименовать в «Субботу» и переформатировать под женскую аудиторию возрастом 18-45 лет.

По словам Жарова, руководство холдинга отмечает хороший эффект от политики медиамикса, в рамках которой рекламодателям вместе с телевидением и диджитал-платформами предлагаются также инфлюенсеры. Телеканал «Суббота», который делает команда Картозии, будет запущен как синтетическое медиа, отметил топ-менеджер.

Хотя телеканал эфирный, он будет широко представлен клубами фанатов в соцсетях TikTok, Instagram и остальных. «За этим, безусловно, будущее», — полагает глава холдинга.