Валентин Гафт умер в 85 лет

12.12.2020
Причиной смерти Гафта, по ее словам, стал инсульт, от которого артист несколько лет пытался восстановиться.
Валентин Иосифович Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. В 1984 году получил звание народного артиста РСФСР.
Гафт служил в Московском драмтеатре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме» и Театре Сатиры. В 1969 году поступил в труппу Московского театра «Современник».
В августе 2019 года артиста госпитализировали после инсульта, тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное.
Гафт — обладатель множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральной премии К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме «12» (2007), премии Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).
Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актеров Троекуровского кладбища 15 декабря, сообщает ТАСС.