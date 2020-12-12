Валентин Гафт умер в 85 лет

Народный артист РСФСР скончался после продолжительной болезни, сообщила «Интерфаксу» его супруга, народная артистка РФ Ольга Остроумова.

Причиной смерти Гафта, по ее словам, стал инсульт, от которого артист несколько лет пытался восстановиться.

Валентин Иосифович Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. В 1984 году получил звание народного артиста РСФСР.

Гафт служил в Московском драмтеатре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме» и Театре Сатиры. В 1969 году поступил в труппу Московского театра «Современник».

В августе 2019 года артиста госпитализировали после инсульта, тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Гафт — обладатель множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральной премии К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме «12» (2007), премии Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

Валентин Гафт будет похоронен на Аллее актеров Троекуровского кладбища 15 декабря, сообщает ТАСС.