Украинский телеканал наказали за голос российского актера в мультфильме

Телеканал «112 Украина» получил предупреждение, говорится на официальном сайте Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По результатам проверки нацсовет вынес телеканалу предупреждение за показ российского мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы», состоявшийся в апреле текущего года. Решение было принято по итогам заседания регулятора.

Претензия регулятора вызвана тем, что героя мультфильма озвучивал российский актер Александр Михайлов, фамилия которого внесена в перечень лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» Украины.

Кроме того, регулятор обвинил телеканал в непредоставлении государственного удостоверения на право распространять и показывать мультфильм.

«Необыкновенное путешествие Серафимы» — российский мультфильм, вышедший на экраны в 2015 году. Он создан по мотивам одноименной книги Тимофея Веронина.