В Петербурге состоялся Международный форум партнерства «Северное измерение»

Площадка форума «Культура как фактор роста» работала с 10 по 11 декабря, сообщили «Культуре» организаторы.

Партнерство «Северное измерение» в области культуры (ПСИК), основанное в 2010 году, объединяет Россию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и является ключевой платформой для укрепления многостороннего диалога в сфере культуры в регионе Северной Европы. Основная задача ПСИК — развитие культурного сотрудничества и поддержка проектов в области креативных индустрий, отмечается в сообщении.

Ежегодный Форум ПСИК в Санкт-Петербурге стал главной площадкой для дискуссий на тему актуальных трендов развития креативной экономики, презентаций успешных проектов и обмена лучшими практиками в области культурного предпринимательства на пространстве Северного измерения.

«В текущем году мир столкнулся с глобальными вызовами, оказавшими серьезное влияние на все сферы жизни общества. Культура практически во всех странах мира признается одной из самых пострадавших областей. В этой связи как никогда важно консолидировать усилия, поделиться опытом существования в новых условиях и преодоления вызовов, с которыми столкнулись без исключения все учреждения культуры — как крупнейшие музеи, театры, концертные залы, так и предприятия среднего и малого бизнеса в сфере креативных индустрий», — подчеркнули организаторы.

Тема VII Форума ПСИК «Инновации в музее и за его пределами» была посвящена поиску новых форм демонстрации музейных коллекций, использованию технических возможностей современности, созданию уникальных визуальных экспозиций при помощи цифровых решений, а также приемов, используемых в сфере исполнительских искусств.

В мероприятиях Форума приняли участие официальные представители органов власти в сфере культуры стран ПСИК, специалисты по вопросам развития и внедрения инноваций крупнейших музеев стран партнерства «Северного измерения», предприниматели и эксперты в области креативных индустрий.

11 декабря в пленарном заседании VII Международного форума ПСИК под председательством статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой принимают участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга С.Е.Корнеев, первый зампредседателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Б.М.Пиотровский, гендиректор Музея-заповедника «Петергоф» Е.Я.Кальницкая, а также бывший президент Финляндской Республики, ныне председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен, гендиректор Министерства образования и культуры Финляндской республики Рийтта Кайвосоя, директор по инновационному развитию и куратор проектов норвежского Центра Фалстад Арне Лангаас и основатель крупного австрийского агентства дополненной реальности Artivive Серджио Арделиан.

Кроме того, в рамках деловой программы VII Форума ПСИК были запланированы сессии «Перформанс в музее: поиск новых форм демонстрации визуального искусства» и «Новаторский рассказ о музеях: советы и хитрости» с участием представителей креативных индустрий и ведущих музеев пространства «Северного измерения».

Мероприятие проходит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурге с участием зарубежных коллег в онлайн-формате.

В своем выступлении замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что в культуре стран Северной Европы, как и в России, музеи играют фундаментальную роль. «Это доказывает и ошеломительный успех Российско-Финляндского музейного диалога — мероприятия с участием ведущих лидеров музейной сферы двух стран, который состоялся в 2019 году», — подчеркнула Манилова.

«Это доказывает и ошеломительный успех Российско-Финляндского музейного диалога — мероприятия с участием ведущих лидеров музейной сферы двух стран, который состоялся в 2019 году. в Туле в рамках ХХ Российско-Финляндского культурного форума. По итогам был инициирован целый ряд масштабных выставочных проектов. Один из них — выставка работ великого Тьеполо в Музее Синебрюхова — результат сотрудничества Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина с Национальной галереей Финляндии. Несмотря на ограничительные меры, экспозиция открылась в сентябре 2020 года. В марте в музее Атенеум в Хельсинки планируется открытие масштабной выставки Третьяковской галереи «Илья Репин», — рассказала Манилова.