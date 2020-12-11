Сыгравший главную роль в «Вечном зове» актер Николай Иванов умер в 77 лет

11.12.2020
Дата и место прощания с артистом будут объявлены отдельно.
«Ушла эпоха…» — отметили в театре. «Мы будем помнить нашего Ник Ника невероятно талантливым артистом, полностью отдававшим себя делу своей жизни — театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком», — говорится в сообщении.
Николай Иванов родился 22 января 1943 года. Окончив драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году, сразу же поступил в труппу театра.Сыграл более 80 ролей, в том числе в фильмах «Море в огне», «Вечный зов», «Барышня-крестьянка», «Еще можно успеть», «Кузнечик», «Россия молодая» и других.