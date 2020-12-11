Сыгравший в «Пятом элементе» актер Томас Листер-младший умер в 62 года от коронавируса

11.12.2020
По словам менеджера актера, тело было найдено в его квартире через несколько дней после того, как сданные им тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Листер работал над новым фильмом, но из-за положительного теста ему пришлось отменить съемки.
По предварительным данным, смерть актера наступила в результате естественных причин. Однако официальные выводы будут озвучены по результатам вскрытия.Рэпер Ice Cube опубликовал сообщение памяти актера, в котором назвал его прирожденным артистом, «ошарашивавшим людей по обе стороны камеры».