В Новгороде нашли кубышку с кладом монет времен шведской оккупации начала XVII века

Об открытии сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

В ходе раскопок на Софийской набережной ученые нашли более полутора тысяч серебряных монет, находившихся в керамической фляге-пороховнице. Самые поздние из них были отчеканены на новгородском денежном дворе во время шведской оккупации в 1611–1617 годах.

Находка стала первым подобным по масштабу кладом монет этого периода, найденным археологами в Великом Новгороде.

За почти 90 лет археологического исследования Новгорода было найдено около 10 кладов разных эпох, однако клад с монетами XVI–XVII веков обнаружен впервые, отметили в институте.

В ходе работ на Софийской набережной было сделано немало важных открытий и ярких находок. В том числе здесь были найдены остатки деревянной башни и крепостной стены Окольного города, берестяные грамоты, печати посадников Федора Даниловича (1435) и Юрия Ивановича (1354–1380). Также ученые нашли многочисленные предметы быта, в том числе деревянную рукоять топора с орнаментом.

В ноябре археологи начали исследование участка, где прокладываются глубокие траншеи под коммуникации у гостиницы «Интурист». В средневековом Новгороде здесь была северная окраина Неревского конца, одного из самых древних районов города.

На глубине 2,3 метра сотрудники нашли круглый тяжелый предмет. Очистив его от грязи, они увидели, что перед ними покрытая зеленой поливой красноглиняная фляга-пороховница диаметром около 10,6 см и толщиной 5,5 см. Через отбитое горлышко можно было видеть, что фляга полностью заполнена русскими серебряными монетами XVI–XVII веков.

Всего в кубышке оказалось 1716 серебряных монет. Беглый просмотр показал, что в основном это копейки и деньги Ивана Васильевича Грозного, а также деньги Бориса Федоровича Годунова и Василия Ивановича Шуйского. Самыми поздними монетами в кладе оказались копейки, чеканенные шведами в оккупированном Новгороде в начале XVII века. Это позволило датировать время, когда был спрятан клад.

Оккупационный шведский режим в Новгороде длился шесть лет. В течение этого времени Новгород стремительно нищал. Город лежал в руинах, население резко сократилось — из 20 тысяч жителей в конце 1617 года осталось лишь несколько тысяч. Жители бежали из города, умирали от голода или болезней.