Валерий Попов и Елена Буевич стали лауреатами литературной премии им. Фазиля Искандера

Имена победителей назвал Русский ПЕН-Центр.

По словам президента Русского ПЕН-центра и председателя жюри премии Евгения Попова, в этом году выбор лауреатов был особенно трудным. Почти все произведения шорт-листа отличались не только высоким качеством, но и новизной и собственной образной системой, рассказал Попов ТАСС.

В этой связи было принято решение в номинации «Проза» объявить сразу трех лауреатов с разными по стилю произведениями. «Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом», — отметил Попов.

Валерий Попов стал лауреатом с повестью «Мы не рабы». В этой же номинации стали лауреатами и получили специальные премии Максим Замшев с романом «Концертмейстер» и Артемий Леонтьев с романом «Москва, Адонай!».

Елена Буевич с Украины победила в номинации «Поэзия» с книгой стихотворений «Остаться в Евпатории». В категории «Дерево детства» стал лауреатом Виталий Шария из Абхазии с рассказом «Машинка времени».