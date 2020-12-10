Московская биеннале представит образовательную программу для молодежи

Четвертый сезон образовательной программы стартует в социальной сети «ВКонтакте», передает пресс-служба выставки.

Биеннале объединит лекции гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Музея Москвы Анны Трапковой и других экспертов.

Образовательная программа с самого начала была разработана для «непосвященных», которые чувствуют себя на выставках аутсайдерами и многого не понимают.

Сезон из 10 лекций ведущих искусствоведов 2020 года проходит в рамках международного проекта «Музей 15/24». Проект «Музей 15/24» — комплексная инновационная программа Государственного Эрмитажа, Фонда «Эрмитаж XXI век», ВЦ «Эрмитаж Амстердам» и Аутсайдер Арт Музея (Нидерланды), созданная для разработки методов привлечения молодежи в возрасте 15-24 лет на выставки и в музеи.

Московская биеннале стала партнером «Музея 15/24» в 2018 году, и четвертый сезон ее Образовательной программы специально для тех, кому от 15 до 24, размещают в «ВКонтакте». Первая лекция пройдет 10 декабря в 18.00 в сообществе собственного издания «ВКонтакте» «Фокус»: https://vk.com/focus.

Тема сезона — «Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?» — отчасти вопрос и ответ молодежи, отчасти ответ на долгий карантин, за время которого больше всего пострадали именно выставки. Все лекции построены по принципу диалога: сначала гость рассказывает о выбранной теме, потом его собеседники на площадке, эксперты и журналисты, задают ему вопросы, а иногда и спорят.

«ВКонтакте» — полноправный партнер 4-го сезона, так как именно эта социальная сеть популярна у молодежи», — говорит президент Московской биеннале Юлия Музыкантская. По ее словам, с первого сезона лекции на разных платформах смотрят огромное количество людей, поэтому Государственный Эрмитаж пригласил биеннале в проект «Музей 15/24».

Открывает цикл 10 декабря рассказ Андрея Сарабьянова о выставке «Авангард. На телеге в ХХI век» —об уникальном собрании русского авангарда, потерявшемся в Сибири на 100 лет. Сейчас эта выставка проходит в Екатеринбурге, но запланированы гастроли в Москве и других городах.

Представители Государственного Русского музея, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного музея архитектуры им. Щусева рассказывают о постоянной экспозиции своих институций. Зельфира Трегулова расскажет о нашумевших блокбастерах Третьяковки и планах, которые могут ими стать. Ольга Свиблова — об уникальном подарке российских коллекционеров Центру Помпиду и перспективах увидеть эти вещи в России. Анна Трапкова — о выставке ВХУТЕМАС, замершей до снятия карантинных мер. Завершит цикл лекция Михаила Пиотровского «"Залп" выставок как стиль универсального музея».

Остальные лекции будут опубликованы «ВКонтакте» после новогодних каникул. Проект проходит при поддержке Минкультуры России.