В Иркутске стартует Всероссийский фестиваль «Многоликая Россия»

Смотр пройдет с 9 по 11 декабря, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Региональный этап IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова совместно с ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества».

Фестиваль пройдет в онлайн-формате при поддержке Министерства культуры РФ. В нем примут участие 109 детских, студенческих и взрослых ансамблей и оркестров, использующих народные инструменты, из 40 регионов страны.

Участники покажут своё мастерство в номинациях: детские, студенческие, взрослые и муниципальные. Фестиваль откроется 9 декабря в 10:00 концертом оркестра национальных инструментов ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».

Закрытие смотра состоится 11 декабря в 15:00 с участием этно-рок-группы SHONO.