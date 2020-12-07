Организаторы III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» продлили прием заявок

07.12.2020
Как говорится в сообщении, прием конкурсных заявок и проектов продлен до 18 декабря 2020 года. Заявки принимаются в номинациях «Выставка года», «Развитие кадрового потенциала», «Развитие территорий», «Открытие года», «Лучшая экскурсионная программа», «Лучшее музейное мероприятие», «Лучший мультимедийный музейный проект», «Лучший музейный Интернет-проект», «Лучшая музейная публикация в СМИ» и «Лучшая музейная сувенирная продукция».
На третий конкурс принимаются музейные проекты, которые были реализованы в течение 2019 и 2020 годов. Прием заявок в другие номинации конкурса закрыт, подчеркивают организаторы.
С 25 декабря 2020 года по 30 января 2021 года состоится интернет-голосование в номинации «Общественное признание».
Выбор победителя определяют посетители официального сайта конкурса на основании размещенной краткой информации о музее (визитки музея). В номинации рассматриваются все участники конкурса. Окончательный выбор победителя среди 10 музеев, набравших наибольшее количество голосов, будет проходить в рамках делового форума, где каждый участник мероприятия будет иметь возможность проголосовать лично.
21 февраля 2021 года будет объявлен шорт-лист заочного этапа (оценки экспертов), номинантов пригласят для личной открытой защиты проектов на форум конкурса.
В марте 2021 пройдет онлайн-защита проектов в номинациях, не объявленных в шорт-листе. Победителей по итогам онлайн презентаций объявят на торжественной церемонии награждения.