«Роскино» станет единым оператором по продвижению российского контента за рубежом

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе посещения компании.

Министр отметила, что в 2020 году «Роскино» фактически уже выступило в этой роли, комплексно представив индустрию России во всех сегментах за рубежом.

«Роскино» станет единым оператором по продвижению российского кинематографа за рубежом. Формы поддержки и сами мероприятия будут самыми разнообразными. Мы будем смотреть, как развивается рынок и экономическая ситуация в развитых странах, и, исходя из этого, выбирать тот формат мероприятия, который возможен», — отметила глава Минкультуры России.

Ранее в августе 2019 года с такой инициативой выступили представители российской киноиндустрии. Они призвали в своем обращении наладить централизованную работу в международном пространстве и создать национального оператора по продвижению бренда российской индустрии контента.

В ходе визита министру культуры рассказали о лучших практиках продвижения отечественного кинематографа в других странах и работе компании в этом направлении, а также показали помещения, в которых расположена организация с 1964 года, и продемонстрировали выставку части архива «Совэкспортфильма», правопреемником которого является АО «Роскино».

В настоящее время готовится постоянная экспозиция архивных материалов «Совэкспортфильма», которая включает уникальные носители советских фильмов, предназначенных для экспорта. Это выдержки из прессы, международные награды, рекламные материалы, оборудование и многое другое.

В 2020 году компания «Роскино», несмотря на все вызовы пандемии, смогла наладить эффективную системную работу с международным индустриальным сообществом (байерами и дистрибьюторами контента). Одновременно с этим на локальном рынке компания также начала работу по объединению всех типов контента и их производителей под единым брендом — кино, сериалы, анимация, документальное кино, копродукция.

Первым примером такого объединения стал форум KeyBuyersEvent: DigitalEdition, одной из задач которого было повышение прозрачности российского рынка для международных партнеров.Он собрал онлайн более 600 представителей международных компаний из 70 стран мира, в целом аккредитовались 1400 участников. Многофункциональная платформа позволила разместить около 150 часов контента (материалы по 300 российским проектам) и показать главные проекты в режиме стриминга, назначить онлайн-встречи.

«Начиная с весны 2020 года, с KEY BUYERS EVENT, несмотря на все обстоятельства, мы взяли на себя функции компании, представляющей индустрию российского контента и его бренд за рубежом. Многое сделано: в сфере работы с B2B аудиторией разных стран, с зарубежной прессой, в работе со зрителем (B2C благодаря Неделям кино онлайн) и на международных рынках, где мы по возможности старались сделать фокус на России (Industry@Tallinn&BalticEvent) или впервые комплексно представить отрасль (Content London). Также работа в сфере обучения кадров кажется нам крайне важной», — сказала генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

Компания стала организатором и проводником образовательных инициатив с целью дальнейшего повышения качества российского контента и его конкурентоспособности на международных рынках. В частности, совместно с Министерством культуры РФ и организацией European Audiovisual Entrepreneurs организована образовательная программа по копродукции для российских продюсеров EAVE ON DEMAND IN RUSSIA. В настоящее время обсуждается вопрос расширения программы. Основная цель в этом направлении — создание профессиональной сети кинопродюсеров из России/ СНГ и стран Европейского союза.

Кроме того, Ольга Любимова обсудила с генеральным директором «Роскино» Евгенией Марковой первые результаты совместного проекта Russian Film Festival, запущенного в этом году. Его главной задачей стало знакомство международной аудитории с разными сегментами российского контента. Это важный проект для B2C аудитории, конечного потребителя на разных рынках, с целью привлечь внимание локальных зрителей к русскому кино, и эта инициатива пользуется большим успехом. С 9 ноября по 30 декабря онлайн-фестивали российского кино проходят на VOD-платформах Австралии, Мексики, Испании и Бразилии. В Австралии, где фестиваль уже завершен, российские фильмы посмотрели почти 100 тыс. зрителей.

В планах следующего года увеличить количество стран-участников до более 20 стран для проведения онлайн- и офлайн-мероприятий.

Одной из задач компании также является усиление имиджа отечественной индустрии как сильного партнера по совместному производству, поскольку именно это направление является одним из эффективных инструментов продвижения на международные рынки. Для этого в 2020 году «Роскино» стало инициатором комплексного участия российского контента на таких крупных международных площадках, как Industry@Tallinn&BalticEvent и Сontent Lоndon — форуме для профессионалов мировой телеиндустрии, работающих в сфере копродукции и производстве ТВ-контента. Помимо представления проектов, были организованы панельные дискуссии с привлечением более 150 ключевых российских спикеров и экспертов индустрии по разным направлениям.