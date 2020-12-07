Любимова пожаловалась Путину на состояние 3,5 тыс. деревянных церквей России

Об этом министр культуры РФ сообщила в ходе встречи с президентом РФ в понедельник.

По словам Любимовой, около 3,5 тыс. объектов деревянного зодчества, к которым в России в основном относятся деревянные храмы, находятся сейчас в неудовлетворительном состоянии.

Всего в стране 7,5 тыс. деревянных храмов, отметила министр. «Это проблема достаточно серьезная», — подчеркнула она.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры, в 2020 году на мероприятия по реставрации объектов деревянного зодчества было выделено 100 млн руб. В следующем году эта сумма будет увеличена до 300 млн рублей.

Каждый год с 2021 года будет реставрироваться по пять объектов, отметили в министерстве.