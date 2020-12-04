Звезда «Реальных пацанов» снимет фильм о второгоднике

Это будет уже вторая режиссерская работа Антона Богданова, сообщает «КП».

Антон Богданов, сыгравший в сериале «Реальные пацаны» друга главного героя, рыжего Антоху, вновь попробует свои силы в качестве кинорежиссера. Ранее его кинокомпания «Проспект мира» сняла комедию для детей «Нормальный только я».





На этот раз в основу фильма будет положена книга земляка Богданова, пермского писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Книга была издана в 1962 году, но и сегодня, уверен Богданов, не потеряла своей актуальности.





Главным героем фильма станет второклассник и второгодник Иван Семенов, который пишет с «ашипками» «вминестерство насчет пеньсии». Антон Богданов уверен: у него получится отличное семейное кино.





«Мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и папе, и маме, и бабушке, но в первую очередь, конечно, детям», — сообщил режиссер в беседе с журналистами. Он отметил, что «Иван Семенов» — это безумно крутое произведение, которое очень здорово отражает внутренний мир ребенка.



