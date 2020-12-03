Месяц российско-корейской культуры стартовал в онлайн-формате

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры России, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект стартует в рамках объявленного президентами России и Республики Корея перекрёстного Года культурных обменов между странами. Его цель — помочь международному культурному обмену, улучшить взаимопонимание через новые онлайн-программы, в том числе концерты, форумы и выставки.

1 декабря на Большой сцене Центра искусств в Кангдонге прошло театрализованное представление «Переплетение истории и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах». Постановка объединила эстетику халлю («корейской волны» – модного направления в массовой культуре) и показ национальных традиционных костюмов ханбок.

Перед представлением министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с приветствием к гостям и участникам открытия Месяца российско-корейской культуры. По ее словам, Россия и Корея смогли сохранить динамику культурного диалога, несмотря на пандемию коронавируса.