Мадс Миккельсен рассказал о проблемах смены актера в «Фантастических тварях»

Актер прокомментировал потерю Джонни Деппом роли Геллерта Гриндевальда в интервью Entertainment Weekly.

Кинокомпания Warner Bros отказала Деппу в контракте на съемки во франшизе «Фантастические твари» из-за его поражения в суде по делу о клевете.

Организаторы съемок решили сделать новым волшебником в «Фантастических тварях» датского актера Мадса Миккельсена. По его словам, смена актера приведет к разнице в характере героя, что ему кажется «коварной ситуацией».

Своей главной задачей актер видит создание «мостика» между прежним образом Гриндевальда и новым. Актер также отметил, что участие в крупной франшизе для него очень интересно.

Тем не менее Миккельсен отдал дань солидарности с Деппом, выразив сожаление о том, что смена актера произошла при таких печальных и неприятных обстоятельствах.