«Царское Село» стало лауреатом архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»

Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

На третьем международном архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» музей представил проект консервации и реставрации интерьера церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце. Проект был признан лучшим реализованным проектом реставрации и реконструкции в числе 29 участников, представивших работы в этой номинации.

Церковь Воскресения Христова была открыта после масштабной реставрации в апреле 2019 года. Работы вели 350 реставраторов Царскосельской янтарной мастерской, в том числе лепщики, позолотчики, резчики и живописцы.

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова назвала награду «ярким лучом света в пандемической тьме». По ее словам, еще десять лет назад в музее лишь мечтали о реставрации церкви.

«Вы все знаете ее снаружи, ее купола — один из символов музея-заповедника. Но почти никто не видел церковь внутри, потому что она не была отреставрирована. Благодаря благотворительной поддержке ПАО «Газпром» эту мечту мы смогли претворить в жизнь. Наверное, это был один из самых счастливых моментов в нашей работе», — рассказала Таратынова.