Реконструкция домов культуры в регионах России обошлась в 10 млрд рублей

Такая сумма потрачена за четыре года, сообщила журналистам министр культуры России Ольга Любимова.

По ее словам, начиная с 2016 года в стране были построены, отреставрированы и капитально отремонтированы более 1,5 тысяч сельских домов культуры. Кроме общей суммы, которая составила более 10 млрд рублей, дополнительно 5,6 млрд были потрачены на текущий ремонт, а также закупку оборудования для 8 тысяч домов культуры в рамках партийной программы «Культура малой Родины», рассказала министр.

Любимова отметила, что по итогам завершающегося года будет отреставрировано 400 домов культуры. Министр подчеркнула, что новые и отреставрированные дома культуры действительно должны функционировать.

«Мы все знаем невероятные традиции домов культуры советского периода, которые с любовью вспоминает старшее поколение. Мы прекрасно понимаем, что, сохраняя эти традиции, надо развивать новые проекты и программы внутри домов культуры для всех поколений. В них должно быть дополнительное образование для детей, творческие кружки», — отметила Любимова.