Азербайджан привлечет ЮНЕСКО к восстановлению Нагорного Карабаха

Международнвя миссия посетит как мусульманские, так и христианские объекты.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в интервью ТАСС, что власти страны привлекут специалистов ЮНЕСКО к восстановлению культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе.





В настоящее время решается вопрос безопасности экспертов ЮНЕСКО.





«Безопасность [для работы миссии] еще не полностью обеспечена, и поэтому мы должны учитывать этот момент в переговорах с ЮНЕСКО», — отметил Керимов, добавив, что важно учитывать погодные условия в регионе, которые в настоящий момент ухудшаются.





Власти Азербайджана составляют план по восстановлению культурного и религиозного наследия региона. Специалисты от правительства уже работают в Нагорном Карабахе. Предварительный мониторинг установил, что практически полностью разрушены около 180 культурных объектов региона.





Керимов также отметил, что Азербайджан готов рассмотреть любые предложения помощи со стороны международного сообщества, в том числе от России, так как требуется восстановить всю инфраструктуру Нагорного Карабаха. Доступ к восстановленным памятникам культуры региона будет открыт для всех желающих, в том числе для представителей армянской общины.