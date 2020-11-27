Актрису Дрожжину уличили в присвоении звания заслуженной артистки

Звание и вымышленный пост актриса присвоила, предположительно, ради совершения мошеннических действий, передает «Пятый канал».

Актриса Наталья Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки России и должность проректора в Академии управления МВД.



Сообщается, что звания и должность потребовались артистке, чтобы совершать мошеннические действия с недвижимостью звезд.



Разоблачения прозвучали в эфире программы «Пусть говорят». По словам участницы шоу, одной из бывших сотрудниц Академии управления МВД, Дрожжина никогда не работала в вузе, а была только частым гостем его мероприятий. Выяснилось также, что документа о награждении Дрожжиной званием заслуженной артистки не существует.



В сентябре 2020 года Наталью Дрожжину публично обвинили в присвоении недвижимости покойного актера Алексея Баталова. Коллеги и друзья артиста рассказали, что Дрожжина и ее супруг «заводят дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.



Уголовное дело об афере с имуществом Баталова расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве.