Фестиваль литературы народов России стартовал онлайн

Фестиваль литературы народов России стартовал 25 ноября в онлайн-формате.

Мероприятие проходит пятый год подряд.





В России существует 100 национальных письменных языков, пятьдесят девять считаются литературными. События фестиваля разделены на три отдела: Для ума«, «Для отдыха», «Для детей и подростков».





В рамках фестиваля пройдут творческие онлайн-встречи с литераторами, мстер-классы. Кроме того, дискуссии проведут деятели кино и музыканты, исполняющие песни на национальных языках. Программу мероприятий фестиваля можно посмотреть на официальном сайте.





Продлится Фестиваль литературы народов России до 29 ноября.