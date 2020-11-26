Умер музыкальный продюсер Валерий Алборов

О смерти продюсера первых хитов Стаса Михайлова сообщил портал World Podium. Скончался музыкальный продюсер Валерий Алборов. Продюсер скончался на 68-м году жизни. Скончался музыкальный продюсер Валерий Алборов. Продюсер скончался на 68-м году жизни.





«Легенда музыкальной индустрии, музыкальный и исполнительский продюсер и талантливый барабанщик, большой друг нашего издания, который стоял у истоков World Podium», — говорится в сообщении портала.





Валерий Алборов занимался продюсированием первых хитов Стаса Михайлова, сотрудничал с Анжеликой Агубраш, Александром Ломинским, Ришатом Сафиным, многими другими артистами, выпускал альбомы в России и за рубежом, занимался продвижением артистов на российском и международном рынках.



О причинах смерти музыкального продюсера не сообщается.