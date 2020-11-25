Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за пандемии.

Почти повсеместно в мире введены ограничения на массовые мероприятия, и выступления артистов стали практически невозможны.





В результате у компании Cirque du Soleil сменился владелец, который займется рекапитализацией цирка.



Президентом и генеральным директором Cirque du Soleil останется Даниэль Ламар.





«Я готов сделать все возможное, чтобы вместе с новыми акционерами развивать наследие бренда, соблюдать корпоративную дисциплину в операционной деятельности и развитии компании, а также следовать ее миссии — делиться безграничным творчеством Cirque du Soleil с людьми во всем мире», — сказал Ламар.



