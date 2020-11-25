Объявлена программа «Дня короткометражного кино»

В рамках акции состоится свыше тысячи кинопоказов в 69 регионах России.

Стала известна программа всероссийской акции «День короткометражного кино-2020». В этом году акция проходит в седьмой раз.



В рамках «Дня короткометражного кино» в 69 российских регионах состоится показ свыше тысячи сеансов. Кинопоказы пройдут в кинотеатрах, театрах, библиотеках, университетах, торговых центрах, музеях. Состоятся также онлайн-показы, встречи с режиссерами, дискуссии.



В этом году «День короткометражного кино» пройдет с 17 по 31 декабря. Зрителям представят 15 игровых фильмов, из них 4 премьеры, а также 7 анимационных фильмов, 4 документальных картины.



В программу показа вошли фильмы «Сера» Ланы Влади, «Хочу домой» «Татьяны Лялиной, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой, «Мой галактический двойник Галактион» Александра Свирского, «Солдатская шапка» Павла Москвина и другие картины.



Для участия в акции в этом году было прислано более 300 заявок, из которых сформировано 5 конкурсных программ. Лауреатов конкурса определит экспертный совет, их имена будут объявлены позже.