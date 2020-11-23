НОВАТ представит премьеру оперы «Снегурочка» спустя полвека

23.11.2020
Премьерные показы оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова состоятся 27 ноября и 11 декабря в НОВАТе. «Снегурочка» возвращается на новосибирскую сцену спустя более 50 лет, отметили в театре.
Предыдущая постановка оперы была представлена в марте 1965 года. В премьере приняло участие новое поколение звезд оперной труппы.
Постановщики спектакля — главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский и главный режиссер Новосибирского театра оперы Вячеслав Стародубцев.
В опере «Снегурочка» композитор смог настолько ярко прописать каждого из персонажей, что оперу необязательно смотреть, говорится в сообщении. Заглавная партия отличается невероятной хрупкостью и прозрачностью, отметил музыкальный руководитель постановки Дмитрий Юровский.
«В этой опере столько тонкостей, что и от дирижера требуется особый, я бы сказал, драматический подход: ты должен очень кропотливо вместе с певцом подготовить, прочувствовать, «прожить» каждую роль», — подчеркнул он.