НОВАТ представит премьеру оперы «Снегурочка» спустя полвека

Показ постановки в концертном исполнении пройдет на Малой сцене НОВАТа, сообщила пресс-служба театра.

Премьерные показы оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова состоятся 27 ноября и 11 декабря в НОВАТе. «Снегурочка» возвращается на новосибирскую сцену спустя более 50 лет, отметили в театре.

Предыдущая постановка оперы была представлена в марте 1965 года. В премьере приняло участие новое поколение звезд оперной труппы.

Постановщики спектакля — главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский и главный режиссер Новосибирского театра оперы Вячеслав Стародубцев.

В опере «Снегурочка» композитор смог настолько ярко прописать каждого из персонажей, что оперу необязательно смотреть, говорится в сообщении. Заглавная партия отличается невероятной хрупкостью и прозрачностью, отметил музыкальный руководитель постановки Дмитрий Юровский.

«В этой опере столько тонкостей, что и от дирижера требуется особый, я бы сказал, драматический подход: ты должен очень кропотливо вместе с певцом подготовить, прочувствовать, «прожить» каждую роль», — подчеркнул он.