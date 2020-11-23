Максим Ксензов обсудил развитие индустрии детских товаров на онлайн-конгрессе

XI Конгресс индустрии детских товаров открылся 18 ноября в онлайн-формате, сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра культуры РФ Максим Ксензов принял участие в работе дискуссионной площадки. В ходе пленарной сессии конгресса «Дорожная карта ИДТ: цели устойчивого развития промышленной инфраструктуры в интересах детства» обсуждались проблемы развития отрасли и существующие механизмы поддержки семей с детьми.

В ходе беседы Ксензов прокомментировал меры господдержки для производителей лицензированной продукции для детей. По его словам, отдельные производители и правообладатели контента лишены достаточного объёма ресурсов для развития полноценной функции лицензирования, а также поиска партнёров и формирования внутреннего спроса. Во многом это обусловлено высокой конкуренцией с зарубежными брендами, отметил он.

«Необходимо комплексно подойти к решению данных вопросов, продумать дополнительные меры поддержки. Одна из инициатив по созданию условий для стимулирования роста доходов от лицензирования продукции — создание единого дистрибьютора в области лицензирования образов», — уточнил Ксензов.

Замминистра сообщил о готовности игроков анимационного рынка участвовать в реализации дорожной карты по развитию индустрии детских товаров на период до 2024 года. Пунктом 21 дорожной карты предусмотрен ежегодный анализ рынка детских товаров, в том числе анализ потребительских предпочтений и особенностей поведения детской и семейной аудитории, а также прогнозная оценка перспектив и направлений развития, отметил Ксензов.