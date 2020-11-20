Рисунок бельгийского художника для комикса 1952 года ушел с торгов почти за €150 тыс.

Об этом сообщило французское новостное агентство France-Presse.

На торги был выставлен рисунок бельгийского художника-самоучки Эрже (Жоржа Проспера Реми). В четверг он был продан на торгах аукционного дома Daniel Maghen в Париже за €145,5 тыс.

Работа тушью и гуашью была выполнена в 1952 году. На рисунке изображен репортер Тинтин, который пытается удержать за веревку дрейфующего в открытом космосе капитана Хэддока.

Первая публикация комиксов под названием «Тинтин в Стране Советов» была опубликована в 1929 году. С1929 по 1976 год Эрже (1907-1983) создал 24 альбома комиксов о Тинтине, однако последний из них остался незавершенным.

Всего в мире продано более 200 млн. книг комиксов, рассказывающих о приключениях репортера и его пса Милу. Книги были переведены более чем на 50 языков и опубликованы почти в 120 странах мира.