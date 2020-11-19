В Японии нашли древний документ о запрете 13 действий ради сохранения мира

Находку сделали ученые Университета Кумамото, пишет PhysOrg.

Специалисты обнаружили документ раннего периода Эдо, датированный 1608 годом. Текст содержит описание правил поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных восстанавливать замок Сунпу.

В период Эдо правительство Японии мобилизовало феодалов всей страны, чтобы построить и отремонтировать важные замки и осуществить развитие инфраструктуры. Расположенный в центре Японии замок Сунпу был базой первого из сёгуната Эдо (Иэясу Токугава). Чтобы восстановить его после пожара, японские власти мобилизовали людей со всей страны.

Чтобы сохранить мир между представителями разных кланов во время работ по восстановлению замка Сунпу, все 13 статей документа содержат строгие запреты на действия, которые могли привести к ссорам между ними.

В частности, запрещалось встречаться с другими кланами, в том числе вместе ходить в баню. Не разрешались столкновения между кланами — их участники и даже наблюдатели наказывались смертью. Строгое ограничение налагалось на употребление алкоголя — сакэ. Его разрешалось выпивать в количестве не более трех плоских чашек в день.

Участвующий в исследованиях и раскопках профессор Цугухару Инаба пояснил, что открытие дает ученым большой объем информации о политике мобилизации феодалов сёгунатом для строительства замков.