Связка ракушек поведала о торговле и миграциях 42 тысячи лет назад

Древнейшее в Восточной Европе поселение нашли под Воронежем, сообщил главный хранитель фондов музея-заповедника «Костенки» Александр Дудин в разговоре с РИА «Воронеж».

Остатки поселения, основанного людьми современного типа, нашли ученые в хохольском селе Костенки. Итоги археологических экспедиций сезона 2020 года подвели на сайте Института истории материальной культуры Российской академии наук.

Возраст культурного слоя Костенки-14 составляет около 41-42 тыс. лет. В это время началось распространение Homo Sapiens по территории Европы.

Ученые нашли на месте поселения остатки очагов и ям, которые использовались для установки столбов и строительства навесов и жилищ.

«Теперь подтвердилось, что здесь было структурированное поселение с остатками бытовых и конструктивных элементов. Вероятно, в самом нижнем культурном слое IV «b» мы обнаружили не просто мастерскую по расщеплению камня, но древнейшее долговременное поселение человека современного типа в Восточной Европе. Это один из важнейших итогов не только прошедшего сезона, но и работы всей экспедиции в целом», — рассказал старший научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН и руководитель экспедиции Андрей Синицын.

Стоянку Костенки-14 начали изучать в 1950 годы. В течение более чем 60 лет исследований археологи нашли на этом месте более 8 тыс. экземпляров каменного и костяного инвентаря, а также различные артефакты. В 2020 году самой значимой находкой стала подвеска из раковины черноморского моллюска, оказавшаяся прямым свидетельством торговых связей, а может, даже происхождения древних людей, прибывших сюда.

Хотя Костенки отделяет от побережья Черного моря более тысячи километров, древние местные жители каким-то образом заполучили связку ракушек, отмечают археологи.

Пока непонятно, почему неандертальцы и люди современного типа выбирали для долговременного проживания именно правый берег Дона, в районе современных сел Костенки и Борщево. Сегодня рельеф и природные условия здесь абсолютно такие же, как и на всем правобережье Дона, отмечают исследователи.