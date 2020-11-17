Российские ученые отсняли с воздуха крепость Дамаска для создания 3D-модели

Работу провели археологи петербургского Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, сообщила пресс-служба института.

На основе полученных фотоснимков средневековой крепости эксперты создадут 3D-модель, которая будет использоваться в дальнейшем при реставрации Дамасской крепости.

Цитадель Дамаска является одной из самых древних крепостей, которые сохранились на Ближнем Востоке до наших дней. Строительство цитадели началось в III-IV веках. Крепость сохраняла военное значение до XIX века, до 1986 года ее использовали как тюрьму и казармы.

Создание 3D-моделей стало важным этапом передового способа реставрации. Данный метод позволяет зафиксировать малейшие детали объекта, с высочайшей точностью спроектировав работы.

ИИМК РАН сегодня является одним из лидеров этого научного направления. Ранее его эксперты осуществили масштабный проект создания самой точной цифровой модели древней Пальмиры.