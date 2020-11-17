РГДБ представила серии занятий и викторин для детей «Сила богатырская»

Библиотека приглашает детей и их родителей в путешествие по былинной Киевской Руси, сообщила пресс-служба учреждения.

Участники могут посетить серии литературно-познавательных театрализованных занятий и мастер-классов, созданных по мотивам древнерусского эпоса. Дети и взрослые познакомятся на этих уроках с ратными подвигами как всем известных богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича, так и с менее известными былинными персонажами, такими как Святогор, Микула Селянинович, Вольга Всеславьевич, Дюк Степанович, а также богатырками – Забавой Путятичной и Василисой Микулишной.

Ведущая Надеждай Потмальникова расскажет о былинах, из которых слушатели узнают все подробности историй о борьбе богатырей за Русскую землю с Соловьем-разбойником, Змеем Горынычем и другими опасными врагами. Усвоить материал помогут художественные иллюстрации и объяснение устаревших слов, которые используются в былинных рассказах.

Ознакомиться с расписанием занятий в РГДБ и записаться на мастер-класс «Сила богатырская» можно по ссылке.