Актер Павел Трубинер стал угрозой для безопасности Украины

17.11.2020
Как говорится в сообщении ведомства, внести российского актера Павла Трубинера в «черный список» лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, предписала Служба безопасности Украины (СБУ).
«Соответствующим приказом министерства от 16 ноября российский актер включен в перечень», — указывается в сообщении. Никаких пояснений о причинах такого решения в документе ведомства не приводится.
Трубинер стал 156-м деятелем культуры России, по мнению Киева представляющим угрозу национальной безопасности украинского государства. Кроме него, в этот список уже попали певцы Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, актеры Василий Лановой и Валентин Гафт, кинорежиссеры Карен Шахназраров и Павел Лунгин, и другие деятели российской культуры.