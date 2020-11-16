В Приморье откроется дальневосточный музей авиации

Экскурсоводами в музее станут бывшие авиаторы, рассказали организаторы в беседе с ТАСС.

Дальневосточный музей авиации разместится в городе Арсеньеве. Его двери откроются для посетителей в первой половине 2021 года, а экскурсии начнутся весной, сообщил ветеран авиации и авиаотряда Арсеньевской авиакомпании «Прогресс», директор некоммерческого партнерства «Дальневосточный музей авиации» Анатолий Бортник.

По его словам, для создания музея под открытым небом ветераны авиации Приморья объединились в некоммерческое партнерство. В 2016 году был приобретен земельный участок, в 2019 и 2020 получены субсидии от региональных властей, на которые удалось обустроить выставочную площадку и подготовить места для экспонатов.

Партнерство организовало реставрацию пяти экспонатов музея. В их числе самолеты Ил-14, Ту-134 и Ан-8, а также вертолет Ми-34.

Основу экспозиции составила списанная авиатехника завода «Прогресс», которую энтузиасты смогли спасти от утилизации. Директор завода Юрий Денисенко в 2006 году исключил утилизацию списанной авиатехники и помог передать ее партнерству «Дальневосточный музей авиации».