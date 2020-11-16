В Выборге восстановили 12 домов-памятников культурного наследия

16.11.2020
Работы проведены в исторической части Выборга, где восстановлены памятники культурного наследия регионального и федерального значения. В ближайшее время будут закончены ремонтно-реставрационные работы еще на четырех объектах.
В 2021 году эксперты Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут реставрацию еще 10 объектов, отметили в пресс-службе. Работы были начаты в 2018 году и проводились в рамках программы капитального ремонта.
Всего в Выборге находится около 350 объектов культурного наследия. Главным из них является Выборгский замок — единственный в России памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, сохранившийся полностью.